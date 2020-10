Google Chrome na Androidzie z przewijanymi zrzutami ekranu – ruszyły przygotowania

Udostępnij:

Google testuje możliwość rejestrowania przewijanych zrzutów ekranu w przeglądarce Chrome na Androidzie. Choć dla wielu osób może być to zaskoczenie, Android natywnie nie oferuje takiej możliwości – obecne w niektórych smartfonach przewijane zrzuty to dodatki od producentów. Implementując możliwość wykonywania przewijanych shreenshotów w Google Chrome, użytkownicy dowolnych telefonów zyskaliby możliwość wygodnego zapisywania widoku także dłuższych witryn.

Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się na Chrome Story, co zostało później rozwinięte przez XDA Developers. Jak wynika z publikacji, w Chrome na Androida pojawiła się flaga Chrome Share Long Screenshots, która pozwala testować przygotowywaną funkcję przewijanych zrzutów ekranu. Niewykluczone, że jest elementem jednej z najnowszych aktualizacji testowego Chrome'a (na przykład wersji Canary), która nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich, bowiem w swoim smartfonie nie udało mi się do tej opcji dotrzeć.

W praktyce nie ma to jednak dużego znaczenia, bowiem funkcja i tak w chwili obecnej nie działa. Już teraz pojawiają się natomiast spekulacje dotyczące sposobu jej uruchamiania w przyszłości. Wiele wskazuje na to, że będzie to element nowego menu udostępniania, które było zapowiadane jeszcze w styczniu bieżącego roku.

Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, jak długo potrwają przygotowania do wdrożenia przewijanych zrzutów ekranu w Google Chrome. W najgorszym wypadku mogą także w ogóle nie dotrzeć do finalnej wersji przeglądarki. Będziemy się przyglądać rozwojowi tej funkcji i informować o kolejnych etapach jej przygotowań.

