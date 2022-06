Google Chrome: na pasek narzędzi trafią "dynamiczne ikony"

Google Chrome dominuje na rynku, który lata temu zaczął zyskiwać m.in. dzięki prostocie interfejsu. Teraz Google stara się go minimalnie ulepszyć od strony funkcjonalnej, a mają w tym pomóc m.in. dynamiczne ikony, które pojawią się na pasku narzędzi. W praktyce chodzi o wyświetlanie skrótów do podstawowych zadań (np. udostępniania, wyszukiwania głosowego), które będą się zmieniać zależnie od kontekstu.

Google tłumaczy, że całość będzie działać sprawnie dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego. Jego zastosowanie nie jest zupełną nowością , bowiem w Google Chrome działa już na potrzeby automatycznego generowania napisów do filmów oraz aby pomóc osobom niedowidzącym odpowiednio rozpoznawać obrazy. Zmieni się tylko zakres. Dynamiczne ikony zostały pokazane tylko na przykładzie Androida:

Google opisał przy tym dwa przykłady zastosowania - chęć dzielenia się linkami podczas przeglądania sieci przy śniadaniu oraz korzystania z wyszukiwania głosowego podczas dojazdu do pracy. Można więc zakładać, że Chrome będzie w stanie rozpoznawać aktywności użytkownika (a przynajmniej pory dnia, w których wykorzystywana jest przeglądarka) i na tej podstawie zostanie stworzony model, by później odpowiednio dostosowywać pasek narzędzi do potrzeb chwili.