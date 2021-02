Kodi 19 Matrix już jest. Wspiera AV1, HDR i ma wersję na Apple TV

Udostępnij:

Właśnie ukazało się Kodi 19 "Matrix". Najnowsza wersja popularnego, zaawansowanego programu multimedialnego do odtwarzania filmów i strumieniowania zawartości wideo oferuje sporo ciekawych zmian.

Kodi cieszy się bardzo wysoką reputacją dlatego, że z jednego miejsca oferuje dostęp do wielu usług jednocześnie, od YouTube przez oglądanie telewizji internetowej, a także posiada bardzo zaawansowane funkcje odtwarzania filmów i multimediów, jak np. możliwość uruchomienia polskich napisów do filmu uruchomionego z DVD/Blu-ray, na którym naszego języku nie ma.

Kodi 19 "Matrix" to pierwsza nowa wersja aplikacji od Kodi 18 "Leia", której premiera miała miejsce w 2019 r. Przyglądamy się, jakie mamy w niej nowości.

Przede wszystkim najnowsza wersja Kodi dodaje obsługę kodeka AV1, który jest bardziej wydatną alternatywą wobec H.265 - tj. pliki mogą zajmować o 30 proc. mniej zachowując dotychczasową jakość.

Ponadto w Kodi 19 znajdziemy także wsparcie formatów HDR10 i HLG na Windows 10, jak również HDR10 i Dolby Vision na urządzeniach z Androidem.

Kolekcjonerzy teledysków muzycznych będą mogli także pobrać informacje o nich z biblioteki, a program wyświetli nazwę wykonawcy i album, z którego pochodzi dany utwór (teledysk). Wraz z tą zmianą dochodzi także opcja przeszukiwania innych klipów nakręconych przez tego samego reżysera, a także możliwość podejrzenia innych artystów występujących w teledysku.

Z innych zmian dotyczących odtwarzania wideo - Kodi 19 "Matrix" wprowadza nową kolorystykę napisów z dodatkowym odcieniem ciemnoszarym, a także opcją wybrania przezroczystości tekstu.

Kodi 19 dodaje także nowe, lepsze programowe narzędzia skalowania grafiki w OpenGL do gier. Kodi od wersji 18 pozwala na uruchamianie tytułów w formie emulatora, korzystając z komponentów libretro (czyli podobnych, co np. RetroArch). Dodatkowo będziemy mogli także skorzystać z kontrolerów do Xboxa, PlayStation i innych padów Bluetooth na platformie iOS.

Twórcy Kodi usprawnili także funkcje nagrywania, a także oglądania telewizji na żywo, a także wprowadzili poprawki bezpieczeństwa. Deweloperzy zmodernizowali ponadto wygląd aplikacji, a także dodali wiele zmian dotyczących odtwarzania muzyki, głównie związanych z katalogowaniem, ale i dekodowaniem dźwięku oraz dodaniem wizualizacji w stylu Matrixa (stąd nazwa).

Warto również dodać, że od teraz Kodi 19 jest dostępne na platformie tvOS, którą znajdziemy na urządzeniach AppleTV.

Kodi 19 na Windowsa, macOS-a, Androida jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.