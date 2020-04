Masz Nintendo Switch? Lepiej zabezpiecz konto, bo je stracisz (poradnik)

Gdy zaczniemy procedurę, na naszego maila powiązanego z kontem Nintendo przyjdzie wiadomość z kodem weryfikacyjnym – trzeba go przepisać (bądź skopiować), a następnie kliknąć "Submit" (prześlij). Następnie strona Nintendo poprosi o zainstalowanie mobilnej aplikacji Google Authenticator. Jeśli go już macie (bądź mieliście), zeskanujcie po prostu kod QR podany przez Nintendo na stronie – wtedy wygeneruje się wam sześciocyfrowy kod (odświeża się co 30 sekund) w aplikacji Google Authenticator i przepiszcie go na samym dole w stosownym okienku na stronie Nintendo na komputerze.