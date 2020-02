Microsoft Edge 80 z obsługą Arm64 wydany. Specjalnie dla Surface Pro X, ale nie tylko

Udostępnij:

W piątek późnym wieczorem przeglądarka Microsoft Edge 80 trafiła do kanału stabilnego. Jak podaje Microsoft, wszyscy jej dotychczasowi użytkownicy powinni już otrzymać aktualizację. Co z nowościami? Zasadnicza zmiana jest jedna, ale za to niezwykle istotna.

Microsoft Edge 80 w końcu wspiera platformy Arm64. Ze szczególnym naciskiem na urządzenie hybrydowe Microsoft Surface Pro X, ale też m.in. Lenovo Yoga C630 czy Samsung Galaxy Book2. A mówiąc wprost: wszystkie urządzenia z systemem Windows 10 Arm.

Wszystkie wcześniejsze wersje stabilne Edge Chromium, wykrywszy procesor Arm, instalowały binarki dla x86_32 i korzystały ze zintegrowanego z systemem operacyjnym emulatora. Nie było to jednak, co zrozumiałe, rozwiązaniem optymalnym. Emulacja zawsze cechuje się pewną narzutowością, a użytkownicy skarżyli się choćby na drenaż akumulatora.

Nawiasem mówiąc, sama decyzja o wydaniu nowego Edge'a bez wersji dla Arm64 na start była kontrowersyjna. Przeglądarka pojawiła się bowiem niemalże równolegle ze wspomnianym wcześniej Surface'em. Niektórzy dziennikarze zarzucili Microsoftowi brak konsekwencji.

Tak czy inaczej, w końcu się doczekaliśmy. Pozostałe platformy, tj. Windows x86 i Mac, zyskują przy okazji po kilka poprawek bezpieczeństwa.

