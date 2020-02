Udostępnij:

Zainteresowanie nowym Edge'em Microsoftu nie jest firmie Google na rękę. Twórcy Chrome'a wzięli sprawę w swoje ręce i zaczęli zachęcać korzystających z Edge'a do instalacji Google Chrome. Reklamy pojawiają się tylko w niektórych przypadkach. Nam nie udało się ich potwierdzić, ale po sieci krążą jednoznaczne zrzuty ekranu.

Na problem nowych sugestii Google'a dotyczących instalacji Chrome'a zwrócono po raz pierwszy uwagę już kilka dni temu. Użytkownicy mogą się natknąć na specyficzne komunikaty między innymi w sklepie z dodatkami, gdzie Google sugeruje, iż można z nich bezpiecznie korzystać tylko w przeglądarce Chrome. Inne informacje pojawiają się choćby w wyszukiwarce Google. Tutaj komunikat sugeruje, że Chrome został stworzony specjalnie z myślą o Windows 10 i świetnie blokuje uciążliwe reklamy.

Propozycja instalacji Chrome'a widoczna dla użytkowników Edge'a, fot. MSPoweruser.

Oczywiście wszystkie te komunikaty pojawiają się tylko w określonych przypadkach – kiedy użytkownik odwiedza stronę z poziomu nowego Edge'a. Wszystko wskazuje na to, że kampania omija na przykład korzystających z Opery, która obecnie również bazuje na Chromium – o czym informował MSPoweruser.

Wszystko wskazuje więc na to, że Google uznał Edge'a za realne zagrożenie dla pozycji Chrome'a. Przypomnijmy, że rynek wciąż jest zdominowany przez przeglądarkę Google'a, jednak nowy Edge ma szansę to zmienić. Lada moment stanie się domyślną przeglądarką w Windows 10, a ponieważ jest szybki i funkcjonalnością niedługo nie będzie odstawać od Chrome'a (obecnie brakuje tu jednak na przykład pełnej synchronizacji), wielu użytkowników może zdecydować, by dać mu szansę i nie będzie machinalnie instalować innej przeglądarki.

Przeglądarki Google Chrome na Windowsa i macOS-a, jak i Edge z Chromium na Windowsa i macOS-a są dostępne w naszym katalogu oprogramowania.