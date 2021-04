Microsoft Teams na Androida zyskał nowe opcje: rozmycie tła i nie tylko

Udostępnij:

Użytkownicy Microsoft Teams na Androidzie na pewno ucieszą się, że program otrzymał wiele nowych funkcji ułatwiających konferencje. Zgodnie z informacjami podanymi przez Microsoft na oficjalnym blogu, wśród nowości znalazł się zaktualizowany widok kalendarza i nowy interfejs.

Nowy kalendarz w Teams na Androida został znacząco rozbudowany, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej wyświetlać i dołączać nie tylko do bieżących spotkań, ale także do tych, które powinny się odbyć w przyszłości. Dla poprawienia wygody korzystania z kalendarza, Microsoft zdecydował się również na przeniesienie niektórych elementów, z których użytkownicy korzystali najczęściej, aby były lepiej widoczne, a dostęp do nich uproszczony.

Najciekawszą dodaną funkcjonalnością, która jest bardzo lubiana przez użytkowników desktopowych, jest opcja rozmycia tła lub jego całkowita podmiana. Podobnie jak w wersji na komputery stacjonarne, tę funkcjonalność można znaleźć pod ikoną wielokropka. To jednak nie wszystko, bowiem Teams na Androida zyskał również nagrywanie spotkań.

fot. Microsoft

Dodatkowo, dla łatwiejszego dostępu do wielu funkcji, użytkownicy mogą już korzystać z nich za pomocą interfejsu dotykowego, zamiast dotychczasowej konieczności korzystania z klawiszy. Microsoft zastrzega jednak, że opcja może nie być dostępna dla wszystkich urządzeń z Androidem. Ponadto od teraz zawiera ona także kalendarz.

Wiele osób narzekało na brak możliwości korzystania z tablicy w wersji mobilnej, toteż Microsoft postanowił zadbać o jej dodanie. Od teraz każdy użytkownik Teams na Androidzie może samodzielnie rozpoczynać sesję pracy na tablicy, a nie tylko dołączać do już uruchomionej. Co ważne udostępnianie tablicy jest póki co obsługiwane tylko na kontach osobistych, dopiero w przyszłości ta opcja pojawi się także dla kont współdzielonych.

