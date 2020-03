Nie ma czegoś takiego, jak czysty tekst. Unicode w internecie

Udostępnij:

W ostatnich częściach naszej dyskusji o plikach tekstowych udało się postawić tezę, że rozwiązaniem problemu stron kodowych i niewystarczającej liczby znaków możliwych do zakodowania w jednym bajcie jest kodowanie wielobajtowe. Jak się jednak prędko okazało, swobodne podejście do wykorzystywania kilku bajtów dla jednego symbolu potrafi wywołać wiele problemów i mieć całkiem sporo wad. Nie wspominając o różnorodności implementacji, zazwyczaj niezgodnych ze sobą.

Udało się jednak rozwiązać ten problem. Ponieważ intuicyjne rozwiązania okazały się wadliwe i trudne, przyszedł czas na rozwiązanie nieintuicyjne. W ten sposób powstał standard UTF-8, osobliwe wykorzystanie kodowania wielobajtowego przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z ASCII. Wiele osób twierdzi, że owa "zgodność z ASCII" oznacza istnienie w UTF-8 zbioru znaków kodowanych jednym bajtem, ale rzeczywistość wygląda nieco inaczej. UTF-8 stosuje zgodność z siedmiobitowym zapisem ASCII.

Dziwaczne rozwiązania prostych problemów

To jeden z wielu sposobów, na jakie standard UTF-8 jest nieintuicyjny. A przecież tylko pierwsze siedem bitów kodowania jest "bezdyskusyjne" i niezależne od stron kodowych! Ósmy bit, będący zawsze zerem w przypadku zakresu 0-127 pełni ważną rolę, informującą, że "reszta bajtu" jest zakodowana w ASCII. Każdy bajt tekstu UTF-8 zaczyna się od jedynki, poza bajtami kodującymi klasyczne ASCII. W ten prosty i genialny sposób zapewniono zgodność z czystym, amerykańskim tekstem, większością logów, kodami źródłowymi i tak dalej.

Bajt C4 w "ą" zaczyna się od 110. (fot. Kamil Dudek)

UTF-8 korzysta z unikodowego pojęcia o nazwie "code point", jednoznacznego identyfikatora symbolu. Każdy symbol ma swój numer zapisany szesnastkowo. Znaki ASCII stanowią wartości od 0 do 127, szesnastkowo 00 do 7F. W notacji Unicode identyfikatory tych znaków zapisuje się jako U+0000 do U+007F.

Reguły UTF-8

Wiemy już, że podstawowe znaki zapisuje się bajtem, którego najwyższy bit ma wartość 0. Jak zapisuje się bardziej skomplikowane znaki, wymagające wielu bajtów? Nieco szaleńczo, acz w szaleństwie jest metoda. Na początek należy wyartykułować wprost, że skoro podstawowe znaki zaczynają się od zera, to żaden inny bajt w Unicode, nawet będący składową innej litery, nie będzie się tak zaczynać. Wiedząc to, łatwiej da się zrozumieć reguły wielobajtowego kodowania. A są one następujące:

Kolejność bajtów (endianness) jest ustalona. Pierwszy od lewej jest definiujący, pozostałe są dopełniające.

Pierwszy bajt zaczyna się od jedynek w ilości odzwierciedlającej z ilu bajtów składa się znak, a następnie z zera.

Drugi i każdy kolejny bajt zaczyna się od jedynki i zera. Dzięki temu wiadomo, że nie jest pierwszy i że nie koduje jednobajtowego znaku ASCII

I tyle. Oznacza to, że każdy znak UTF-8, jeżeli nie jest podstawowym znakiem ASCII, składa się z bajtu sterującego oraz jednego lub większej ilości bajtów pomocniczych, efektywnie kodujących po sześć bitów (sześć, a nie osiem, bo początek to zawsze 10). Odpada niezgodność z ASCII, odpada dwukrotne spuchnięcie tekstu, odpadają problemy z kolejnością bajtów i nie ma żadnych dodatkowych symboli kontrolnych, jak ten nieszczęsny BOM na początku pliku.

Standard de facto

W dodatku, gdy edytor tekstu nie rozumie UTF-8, uszkodzeniu ulegną tylko "szerokie" symbole, interpretowane na siłę jako kilka znaków, a nie jeden. To znacznie lepszy scenariusz niż zasypanie całego tekstu NULLami co każdą literkę.

Ważne nowości w Unicode 13.0

Dwa tygodnie temu wydano wersję 13.0 standardu Unicode. Zawiera on obecnie niemal wszystkie znane alfabety oraz niezliczone piktogramy i Emoji. Da się oczywiście znaleźć twory ludzkiej kultury, których brak w Unicode, np. alfabet Voynicha lub rongorongo, obecne bogactwo Unicode'u sprawia, że problemem może być bardziej brak odpowiedniej czcionki w systemie, niż brak symbolu. A standard UTF-8 ubezpieczył nas nieco na przyszłość. Milion znaków to wbrew pozorom bardzo dużo.