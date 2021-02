Outlook na Androida pozwala zmienić kolor akcentu – niezależnie od motywów

Udostępnij:

Drobna zmiana, a cieszy – do Outlooka na Androidzie trafiła możliwość zmiany koloru akcentu, która działa niezależnie od ustawień motywu. W praktyce oznacza to, że wygląd aplikacji można nieco odświeżyć i odciąć się od obowiązkowego dotychczas niebieskiego koloru wiodącego. Na start dostępny jest jednak raczej mały wybór.

Aby skorzystać z nowej opcji, w zaktualizowanym Outlooku wystarczy odwiedzić ustawienia, a następnie wybrać opcję Wygląd w ramach kategorii Preferencje. Oprócz dostępnej tu nadal opcji zmiany motywu (który może być jasny, ciemny lub automatycznie dostosowany do ustawień systemowych), nowością jest zmiana koloru, czyli akcentu wykorzystywanego między innymi w ustawieniach, w wysuwanym menu i jako tło przycisku tworzenia nowego e-maila.

Ustawienia kolorów można znaleźć tam, gdzie opcje motywów, fot. Oskar Ziomek.

Do wyboru jest tylko 6 opcji (w tym domyślna niebieska), ale to dość, by nieco odmienić swoje monotonne doznania wizualne związane z Outlookiem. Choć nie ma oficjalnych informacji na ten temat, można sądzić, że z czasem możliwości personalizacji tu przybędzie – w webowym Outlooku można bowiem wybierać spośród dziesiątek motywów, z których część w praktyce jest tylko zmianą koloru wiodącego w skrzynce.

W kontekście Outlooka warto zwrócić uwagę, że Microsoft wstrzymał zapowiadaną właśnie na luty 2021 roku aktualizację, po której podpisy e-maili miały być synchronizowane w chmurze. Niestety, opcja ta i tak na razie nie będzie dotyczyć mobilnych wersji, a jedynie desktopowego Outlooka zainstalowanego w kilku komputerach.

Microsoft Outlook na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.