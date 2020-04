WhatsApp dostanie grupowe rozmowy do 8 osób. Niektórzy mogą już testować

Udostępnij:

WhatsApp lada moment zyska jedną z ciekawszych aktualizacji, po której będzie możliwe przeprowadzanie grupowych rozmów głosowych nawet w 8 osób jednocześnie. Dotychczasowy limit wynosił połowę mniej. Pierwsze informacje o takich zmianach pojawiły się zaledwie kilka dni temu i wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, ile trzeba będzie czekać na ostateczną implementację.

Teraz sytuacja jest jasna, bowiem rozmowy w większych grupach można już teraz przeprowadzać w najnowszym WhatsAppie w wersji beta. Wprowadzenie tej funkcji do stabilnego wydania jest więc zapewne kwestią najbliższych tygodni, o ile nie dni. Jak widać, twórcy zdecydowali się zwiększyć liczbę uczestników do 8, co dla niektórych może być rozczarowaniem – od początku mówiło się o co najmniej sześciu i ostateczna liczba nie była znana, ale jeszcze parę dni temu sugerowano, iż może to być nawet 12 osób. Być może jest to pole do kolejnych zmian w przyszłości.

Aby korzystać z testowego WhatsAppa, trzeba dołączyć do grona betatesterów, tu na przykładzie Androida, źródło: Sklep Play.

Aby zacząć testować rozmowy w większych grupach, na tę chwilę konieczne będzie zainstalowanie najnowszej wersji beta WhatsAppa w smartfonie, po dołączeniu do grona betatesterów, na przykład w Sklepie Play w przypadku Androida. Aby rozmowa w większym gronie mogła się udać, z najnowszej wersji aplikacji muszą korzystać najpewniej wszyscy jej uczestnicy.

Jak podaje WABetaInfo, nowy limit nie jest jednak dostępny od początku dla wszystkich testerów. Rozwiązaniem może być ponowna instalacja testowego WhatsAppa – nawet kilkukrotna. Podczas instalacji program każdorazowo pobiera bowiem najświeższą konfigurację z serwerów, co może poskutkować ostatecznym włączeniem nowego limitu rozmówców.

Pozostali, którzy nie chcą eksperymentować z testowym wydaniem, muszą uzbroić się jeszcze w chwilę cierpliwości. Na przykładzie ciemnego motywu WhatsAppa warto dodać, że od chwili pokazania się go w testowej wersji aplikacji, do ostatecznej premiery w stabilnym wydaniu, minął nieco ponad miesiąc. Zakładając podobne tempo, nowy limit uczestników rozmów grupowych powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników WhatsAppa najprawdopodobniej na początku czerwca.

WhatsApp na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.