WhatsApp ułatwi rozmowy w grupach – wkrótce weźmie w nich udział więcej osób

WhatsApp będzie wkrótce bardziej przyjaznym komunikatorem dla wszystkich, którzy wykonują grupowe wideokonferencje lub połączenia głosowe. Jak udało się ustalić na bazie analizy testowej wersji aplikacji, trwają prace nad zwiększeniem limitu liczby rozmówców w jednej grupowej rozmowie. Dokładna liczba nie jest znana, ale możliwe, iż będzie to nawet ponad 10 rozmówców.

O szczegółach poinformował WABetaInfo zaznaczając, że nowość nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich testerów, ale działania w zakresie przygotowań są już pewne. Obecnie WhatsApp pozwala na przeprowadzanie konferencji głosowych i wideo maksymalnie 4 osobom jednocześnie.

You'll be able to get in touch with your family and friends better, thanks to the new group call limit, available within the next weeks.

This is the best decision taken by @WhatsApp: we can stay safe at home, but we can meet virtually more people we love though WhatsApp 💚. #RT https://t.co/M0DsObrTmS