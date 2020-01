WhatsApp nie dostanie reklam. Wymyślili coś gorszego

Udostępnij:

Według informacji zdobytych przez WSJ, Facebook Inc. jednak wycofuje się z wprowadzenia reklam do komunikatora WhatsApp. W maju ubiegłego roku wszystko wydawało się przesądzone. Informowano o zamiarze wprowadzenia nawet pełnoekranowych reklam.

W doniesieniach WSJ czytamy, że Facebook całkowicie rozwiązał zespół odpowiedzialny za prace nad reklamami w aplikacji. Następnie wszystkie napisane przez deweloperów linijki kodu zostały usunięte. WhatsApp pozostanie nieskażony tą plagą, ale nie na długo.

WhatsApp dostanie reklamy, ale jeszcze gorsze niż wedle pierwotnego planu

Twórcy oprogramowania mają skupić się na rozwoju innych funkcji, które pozwolą firmom komunikować się bezpośrednio z klientami i zbierać kontakty. Czyli reklamy jednak się pojawią, tylko w innej formie, wedle informacji podawanych przez The Verge. Dużo bardziej irytującej i stwarzającej problemy z bezpieczeństwem.

Póki co WhatsApp pozostaje wolny od reklam, ale raczej nie na długo. Facebook Inc. od chwili wykupienia komunikatora wyraźnie dawał znać, że planuje na nim zarabiać. To jeden z kluczowych powodów, dla których Jan Koum oraz Brian Acton, czyli twórcy WhatsApp, zdecydowali się opuścić firmę.

Koum i Acton nigdy nie byli przychylni takiemu rodzaju modelu biznesowego. Podobno zwracali uwagę, że wprowadzenie tego rozwiązania doprowadziłoby do osłabienia szyfrowania. W 2012 roku wytłumaczyli nawet swoje działanie na blogu WhatsApp, w poście o tytule Dlaczego nie sprzedajemy reklam?

