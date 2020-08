WhatsApp otrzymuje nową ważną funkcję. Każdy komunikator powinien ją mieć

Udostępnij:

W kwietniu tego roku deweloperzy WhatsAppa wprowadzili już jedną ważną funkcję, ograniczającą przesyłanie wiadomości, co w efekcie ma zmniejszyć ilość dezinformacji. Teraz właściciele komunikatora idą o krok dalej i wdrażają narzędzie, które pomoże zweryfikować każdy przesłanych do nas linków.

Od niedawna każdy z użytkowników WhatsApp może przekazać wiadomość dalej jedynie do jednej osoby. Wcześniej nałożone ograniczenie pozwalało przesłać treść do maksymalnie pięciu odbiorców. W ten sposób WhatsApp ma walczyć z fake newsami, i jak twierdzili jeszcze pod koniec kwietnia właściciele komunikatora, już wtedy liczba przesyłanych dalej wiadomości spadła o 70 proc.

WhatsApp kontynuuje walkę z fake news i wytacza kolejne działa

Teraz WhatsApp przedstawia kolejne zmiany, tym razem mniej restrykcyjne, ale równie skuteczne w walce z dezinformacją. Każda wiadomość przekazana dalej przez użytkownika jest wyraźnie oznaczona, jako "Forwarded" wraz z dwoma strzałkami. Odbiorca ma być świadomy, że nie została ona napisana bezpośrednio przez jego znajomego, co ma wzbudzać wątpliwości co do jej zgodności z prawdą.

Wśród nowości wymienia się także "łatwiejszy sposób na weryfikację tego typu wiadomości". Oprócz dwóch strzałeczek, po prawej stronie każdej przekazanej dalej wiadomości zawierającej hiperłącze pojawia się ikonka lupy. Naciśnięcie jej otwiera okienko z zapytaniem, czy chcemy sprawdzić tę informację w wynikach wyszukiwania Google'a. Z pomocą tej funkcji użytkownik ma mieć łatwiejszy dostęp do innych źródeł przekazujących informację na temat otrzymanej przez niego treści.

Funkcja uruchamia okno wybranej przez użytkownika przeglądarki, a więc nie będziemy surfować bezpośrednio z poziomu komunikatora WhatsApp. Wczoraj "lupka" pojawiła się już u użytkowników z Brazylii, Hiszpanii, Irlandii, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech w najnowszej wersji WhatsApp na Androida, iOS i WhatsApp Web. Wkrótce ma pojawi się także u użytkowników z Polski.

