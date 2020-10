WhatsApp: wkrótce błędy i problemy zgłosisz w aplikacji. Trwają wewnętrzne testy

Udostępnij:

WhatsApp już wkrótce pozwoli swoim użytkownikom zgłaszać błędy i problemy bezpośrednio w aplikacji – bez konieczności szukania na własną rękę odpowiedniego adresu e-mail na stronie twórców, czy w Sklepie Play. Jak podaje WABetaInfo, w WhatsAppie 2.20.202.7 beta na Androida znaleziono opcję pozwalającą zgłaszać problemy bezpośrednio z poziomu komunikatora.

Na tym etapie nowość nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników, ale obecność w testowej wersji WhatsAppa to zwiastun niedługiej premiery. Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, w WhatsAppie pojawi się nowa opcja umożliwiająca bezpośredni kontakt z pomocą techniczną. W okienku można opisać swój problem i opcjonalnie załączyć informacje o wykorzystywanym smartfonie, aby zespół techników miał ułatwione zadanie podczas weryfikacji usterki.

Pomoc techniczna bezpośrednio w WhatsAppie, źródło: WABetaInfo.

Co interesujące, wszystko wskazuje na to, że odpowiedź zespołu WhatsAppa będzie widoczna na liście wątków, na takiej samej zasadzie, jak rozmowy z dowolnymi użytkownikami. Pozwoli to najpewniej na bieżąco czatować z pracownikiem, który pomoże użytkownikowi rozwiązać konkretny problem z WhatsAppem.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowość będzie dostępna dla wszystkich, ale najprawdopodobniej mówimy tu o najbliższych tygodniach. Pojawienie się nowych funkcji w testowym wydaniu jest bowiem oznaką ostatnich testów z wykorzystaniem betatesterów. Kolejny etap to już tylko wdrożenie do stabilnej wersji WhatsAppa.

WhatsApp na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.