Android Auto 10.2: Google poprawia najnowsze wydanie

Android Auto jest ostatnio aktualizowany po kilka razy w miesiącu, a zmiany między kompilacjami nie zawsze oznaczają podbicie "dużego" numeru wersji. Do sieci trafiła niedawno kolejna aktualizacja wydania 10.2 , która powinna oznaczać następną porcję poprawek dla kierowców. Niestety, Google konsekwentnie unika publikowania oficjalnego dziennika zmian aplikacji, przez co użytkownicy Androida Auto muszą sami sprawdzać , czy dana kompilacja zmieniła coś w ich przypadku.

A niestety jest co zmieniać, bo w Androidzie Auto regularnie pojawiają się błędy. Głośnym problemem z ostatniego miesiąca był między innymi kłopot z automatycznym rozłączaniem telefonu po naładowaniu go do pewnego poziomu. Usterka jest o tyle ciekawa, że występowała już wcześniej i to ponad 3 lata temu, jeszcze przed dużą aktualizacją z nowym interfejsem Coolwalk. Inny znany problem dotyczy rozumienia poleceń głosowych, choć tutaj teoretycznie powinna pomagać wyłącznie aktualizacja aplikacji Google, niekoniecznie zaś samego Androida Auto.