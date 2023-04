Android Auto 9.3 do pobrania. Nadchodzi nowa funkcja

Android Auto 9.3 jest już dostępny do pobrania przez kierowców, co oznacza kolejne usprawnienia "pod maską". Użytkownicy jak zwykle mogą liczyć głównie na rozwiązanie drobnych błędów , ale konkrety pozostają zagadką do odkrycia przez samych kierowców - Google standardowo nie dzieli się szczegółami aktualizacji Androida Auto. Jak jednak zwraca uwagę serwis autoevolution , Android Auto 9.3 ma przetrzeć szlak do wdrożenia nowej funkcji związanej z uruchamianiem aplikacji na ekranie samochodu.

W praktyce chodzi moment automatycznego włączania Androida Auto po podłączeniu przewodu do telefonu w samochodzie. Jak podaje autoevolution, niedługo użytkownicy mają zyskać możliwość wybrania, czy na ekranie ma się pojawić nawigacja, odtwarzacz muzyki, czy menu główne z aplikacjami . Obecnie w Androidzie Auto nie ma w tym zakresie ustawień i domyślnie włącza się mapa lub - po aktualizacji Coolwalk - dzielony interfejs główny. Android Auto 9.3 ma być pierwszym wydaniem systemu z podwalinami w kodzie, by wdrożyć tę nowość w najbliższym czasie.

Z tego miejsca warto przypomnieć, że wspomniany dzielony interfejs Coolwalk to zmiana włączana po stronie serwera. Użytkownicy, którzy wciąż go nie widzą, muszą po prostu uzbroić się w cierpliwość, nim zostanie włączony w ich przypadku. Android Auto 9.3 może to oczywiście przyspieszyć - podobnie jak inne sposoby przetestowane przez samych kierowców - ale co do zasady do włączenia Coolwalka wystarczy nawet Androida Auto 8.6 lub nawet starsze wydanie.