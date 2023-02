Android Auto z interfejsem Coolwalk. Tak wygląda nowy system

System Android Auto z dnia na dzień działa w oparciu o nowy interfejs Coolwalk w kolejnych samochodach . Nie jest do tego konieczne korzystanie z bezwzględnie najnowszej wersji oprogramowania, bo zmiana aktywowana jest przez Google'a po stronie serwera. W moim telefonie Coolwalk pojawił się mimo, że zainstalowany jest tu Android Auto 8.6, a najnowsze w tej chwili wydanie to Android Auto 8.8 . Dzielony interfejs działa bez względu na proporcje ekranu w samochodzie .

W efekcie kierowcy używający Androida Auto mogą od teraz wygodniej obsługiwać multimedia i inne aplikacje. Co do zasady chodzi o dzielenie interfejsu na dwie części tak, by jednocześnie widoczna była mapa (w przypadku typowego wyświetlacza o proporcjach zbliżonych do 16:9 zajmująca około dwie trzecie ekranu) oraz dodatkowy panel - mogący wyświetlać na przykład odtwarzacz muzyki, proponowane cele do nawigacji czy ekran rozmowy, jeśli w użyciu jest zestaw głośnomówiący.