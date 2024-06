Android Auto 12.2. Aktualizacja dostępna do pobrania

Producenci aplikacji byli w ostatnim czasie wprost zachęcani, by tworzyli odmiany swoich programów także na ekrany w samochodzie , co w skrajnych przypadkach ma nie zajmować dodatkowego czasu, o ile do aplikacji istnieje już interfejs przygotowany na tablety. W innych przypadkach nakład pracy dla programistów ma być i tak minimalny.

YouTube i Netflix to tylko przykłady aplikacji, które mają pojawić się w Androidzie Auto i równolegle w systemie Android Automotive OS, który do działania co do zasady nie potrzebuje telefonu i jest zainstalowany na stałe w pojeździe. Takich samochodów na rynku jest nadal jednak jak na lekarstwo.