Android Auto 8.0 do pobrania. Zmian nie widać, a "został miesiąc"

Android Auto 8.0 może jednak przybliżać kierowców do nowego interfejsu "od kuchni". Wiele wskazuje bowiem na to, że nowy interfejs zostanie włączony po stronie serwera, na co zwrócił uwagę serwis autoevolution. Oznacza to pojawienie się go w samochodach niezależnie od aktualizacji Androida Auto w smartfonach. Niestety, tylko teoretycznie, bo w rzeczywistości Google może włączyć Coolwalk np. tylko u kierowców korzystających z Androida Auto 8.0 lub nowszego.