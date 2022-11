Android Auto 8.4 do pobrania. Usuwa błąd w interfejsie

Android Auto 8.4 rozwiązuje przynajmniej jeden problem, który doskwierał niektórym w samochodach. Chodzi informację o temperaturze na zewnątrz, która powinna być widoczna na górnym pasku. Jak podaje autoevolution , problem znikającego wskaźnika znany jest od kilku tygodni i w przypadku niektórych użytkowników rozwiązał go już Android Auto 8.3. Wydanie 8.4 ma stanowić dodatkową poprawkę, po której usterka zostanie rozwiązana u każdego.

Poza tym Android Auto 8.4 to jak zwykle tajemnicza aktualizacja. Kierowcy nadal czekają na uaktywnienie dzielonego interfejsu Coolwalk . Na tym etapie trudno już mówić o niewielkim poślizgu - mamy listopad, a Google zapowiadał w pierwszej połowie roku, że aktualizacja pojawi się "latem". Coolwalk to wyczekiwana nowość głównie dla właścicieli samochodów z ekranami o "typowych" proporcjach. W tych z ultraszerokimi wyświetlaczami interfejs Androida Auto już obecnie jest dzielony (choć nieco inaczej).

Android Auto 8.4, chociaż sam w sobie nie jest wyzwalaczem uaktywniającym nowy interfejs, z pewnością przybliża kierowców do jego udostępnienia. Kiedy Google zdecyduje się już włączyć nowy wygląd menu, z pewnością w pierwszej kolejności zobaczą go tylko ci użytkownicy Androida Auto, którzy korzystają z najnowszego wydania, stąd konieczność aktualizacji. W smartfonach z Androidem 10 i nowszym, Android Auto jest częścią systemu, a co za tym idzie - aktualizuje się automatycznie.