Android Auto 8.3 do pobrania. To kolejna porcja tajemnic

Android Auto 8.3 trafia już do pierwszych telefonów, ale jak zwykle nie wiadomo, co tak naprawdę nowego przynosi. Od wielu miesięcy kierowcy czekają na wdrożenie dzielonego interfejsu Coolwalk, jednak ten wciąż nie jest dostępny w samochodach, choć premierę zapowiadano na lato tego roku. Kiedy dojdzie to do skutku, będzie to historycznie druga tak wyraźna przebudowa interfejsu Androida Auto.