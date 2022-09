Android Auto: szybka aktualizacja nie pomogła

Android Auto losowo rozłącza się z samochodem lub nie może się z nim wcale połączyć - wynika z wpisów użytkowników na oficjalnym forum, do których odnosi się serwis autoevolution . Co ciekawe, problem występuje już po instalacji pilnej poprawki , którą Google wydał dla Androida Auto pod koniec sierpnia - w odpowiedzi na podobny błąd odkryty w połowie miesiąca. Wówczas w ciągu kilku dni na forum Androida Auto pojawiło się kilkaset sygnałów o problemach.

Chwaliliśmy wówczas Google'a za rekordowo szybkie podjęcie tematu, ale jak pokazuje praktyka, łatka nie usunęła wszystkich błędów. Użytkownicy Androida Auto nadal skarżą się, że system czasem nie potrafi się uruchomić lub sam z siebie się rozłącza. Kierowcy podkreślają przy tym, że próbowali już różnych kombinacji przewodów - co zwłaszcza w przypadku Androida Auto jest nie bez znaczenia, więc takie komentarze mają uzasadnienie.

Android Auto 8.1 dostępny do pobrania. Może rozczarowywać

Równie interesujący jest fakt, że w wielu przypadkach Android Auto 7.8 nadal nie zaktualizował się do nowszej wersji, choć na rynku jest już Android Auto 8.1. O ile w przypadku starszych smartfonów jest to zrozumiałe (chętni do korzystania z systemu muszą samodzielnie pobrać i zainstalować APK), tak począwszy od Androida 10 aktualizacje Androida Auto powinny przebiegać automatycznie.