Android Auto 8.7 do pobrania. Trwa wdrażanie interfejsu Coolwalk

Android Auto 8.7 to pierwsza tego typu aktualizacja systemu w tym roku. Dla wielu kierowców może się wiązać z nadzieją wdrożenia wyczekiwanego, dzielonego interfejsu Coolwalk, ale w praktyce wszystko wskazuje na to, że jest to nowość włączana po stronie serwera i może się pojawić nawet we wcześniejszym wydaniu Androida Auto. Wydanie 8.7 może natomiast oznaczać między innymi rozwiązanie bieżących błędów.