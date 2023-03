Android Auto pozwoli zmienić stronę wyświetlania mapy

System Android Auto powinien niebawem zaoferować użytkownikom możliwość wyboru, po której stronie ekranu wolą widzieć nawigację , a po której obszar powiadomień i multimediów - wynika z publikacji serwisu 9to5Google . Zmianę dostrzeżono w Androidzie Auto 9.0 (tutaj w testowej wersji Beta), który dopiero zaczyna trafiać do pierwszych użytkowników. W praktyce chodzi o opcję pozwalającą dostosować interfejs Coolwalk do własnych potrzeb.

Coolwalk w Androidzie Auto to dzielony interfejs, który jest dostępny niezależnie od proporcji wyświetlacza w samochodzie . System sam proponuje najkorzystniejszy podział ekranu tak, by kierowca widział jednocześnie mapę oraz dodatkowy obszar - tutaj widać m.in. informacje z systemu głośnomówiącego czy odtwarzacz multimediów .

Jak pokazywaliśmy w przeglądzie interfejsu Coolwalk w Androidzie Auto , manipulując ustawieniami systemu można doprowadzić do wyświetlenia podziału "na odwrót". Lada moment będzie to można zrealizować prościej i bez wpływu na inne elementy , takie jak zegar czy informacje o zasięgu.

Korzystający z najnowszego wydania Androida Auto widzą już bowiem nową opcję dostępną z poziomu ustawień na ekranie w samochodzie (nie jest to takie oczywiste), która pozwala zamienić miejscami mapę z obszarem powiadomień. Pozwala to dostosować widok do własnych preferencji bez równoległego modyfikowania zawartości dolnego paska nawigacyjnego, do czego prowadzi zastępcza metoda polegająca na zmianie ustawień co do prawo- lub lewostronnego ruchu na drodze.