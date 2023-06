Android Auto: nowa aplikacja otworzy bramę garażową

Tailwind to aplikacja do zdalnego sterowania bramą garażową ze smartfonu lub po sparowaniu z szeregiem systemów smart - w tym Assystentem Google, systemem IFTTT czy SmartThings Samsunga. Teraz do kolekcji obsługiwanych opcji dołącza Android Auto, na co zwrócił uwagę serwis 9to5Google. Po aktualizacji aplikacja Tailwind może wyświetlać swoje skróty na ekranie w samochodzie.

Interfejs aplikacji Tailwind w Androidzie Auto jest bardzo prosty i sprowadza się do wyświetlania skrótów do bram, które można obsłużyć także z poziomu telefonu. W praktyce trudno więc, aby kierowca pomylił się i wybrał niewłaściwy przycisk. Wystarczy włączyć aplikację na ekranie i skorzystać z jednego z przyciskó. Smartfon łączy się wówczas z odbiornikiem i uruchamia mechanizm bramy garażowej.

Skrót do otwierania bramy w aplikacji Tailwind w Androidzie Auto © 9to5Google

Serwis 9to5Google dodaje, że chociaż funkcja działa dobrze, można zauważyć kilkusekundowe opóźnienie od momentu wybrania danej akcji do faktycznego uruchomienia mechanizmu bramy. System Tailwind może być wygodny zwłaszcza w przypadku użytkowników często zapominających, czy zamknęli garaż lub podjazd, bo w aplikacji można podejrzeć stan danej bramy. Otwieranie i zamykanie z poziomu Androida Auto może zaś ułatwić dostanie się do domu, jeśli alternatywą jest szukanie pilota do bramy po kieszeniach lub schowkach auta.

Android Auto to nie tylko nawigacja i muzyka

Chociaż przez wiele lat Android Auto był kojarzony wyłącznie z dostępem do nawigacji i muzyki w samochodzie, od niedawna producenci aplikacji mogą tworzyć zgodne z Androidem Auto programy do obsługi "smart domu". Proces rozpoczął się od rozszerzenia dostępności aplikacji Samsung SmartThings, co miało miejsce wraz z premierą Androida Auto 9.3. Wcześniej aplikacja była dostępna tylko dla wybrańców.

Poza aplikacją Tailwind można się więc spodziewać premiery podobnych aktualizacji dla innych systemów, których producenci być może właśnie teraz pracują nad nowymi wersjami. Chociaż można dyskutować, czy podobne opcje dostępne z poziomu ekranu w samochodzie są niezbędne dla kierowców, nie można zaprzeczyć, że mogą się okazać przydatne zwłaszcza w przypadku domów, których obsługa zdalna w ramach jakiegoś systemu smart home jest mocno rozwinięta.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl