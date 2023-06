Android Auto: zaskakujące rozwiązanie problemu z Asystentem Google

Serwis autoevolution zwraca uwagę na problemy kierowców używających Androida Auto, którzy od miesięcy skarżą się na kłopotliwe działanie funkcji rozpoznawania mowy. To istotny problem, zwłaszcza że system zaprojektowano w taki sposób, by podczas jazdy obsługiwać go przede wszystkim z wykorzystaniem poleceń głosowych i Asystena Google. Android Auto czasem myli polecenia lub ich nie rozpoznaje, a to uniemożliwia włączanie konkretnych piosenek, programowanie nawigacji czy inicjowanie połączeń.