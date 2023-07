Android Auto ma problem: Asystent nie rozumie wszystkiego

Jak ustalono, problem dotyczy modułu zestawu głośnomówiącego i nawiązywania połączenia z dowolnym kontaktem z książki adresowej . Użytkownicy Androida Auto zauważyli, że kiedy wypowiedzą pełną komendę rozpoczynającą połączenie wraz z podaniem imienia osoby, system wpada w nieuzasadnioną pętlę, w której Asystent Google dopytuje kierowcę, do kogo ma zadzwonić i nie rozumie, kiedy odpowiedź na to pytanie ponownie padnie.

Co interesujące, polecenie głosowe zostanie dobrze zrozumiane, jeśli kierowca zacznie od "Zadzwoń" i poczeka, by Asystent Google zapytał go do kogo chce dzwonić. Wówczas odpowiedź jest dobrze rozumiana, a połączenie nawiązywane. Ewidentnie problemem jest zatem rozumienie pierwszej komendy, jeśli padnie od razu nazwa kontaktu. Na tę chwilę trudno powiedzieć, kiedy pojawi się rozwiązanie tego problemu i należy rzecz jasna zakładać, że usterka dotyczy tylko "wybrańców" - jak zawsze w przypadku problemów Androida Auto i różnych kombinacji smartfon-samochód.