Android Auto: pogoda ma wrócić na wszystkie ekrany

Android Auto po wdrożeniu aktualizacji interfejsu Coolwalk wyświetla informacje o pogodzie tylko w tych samochodach, których wyświetlacze mają specyficzne proporcje . To problem, który utrzymuje się od dawna , ale jak zwraca uwagę 9to5Google odwołując się do wątku na reddicie, niedługo wszystko może się zmienić. W kodzie Androida Auto znaleziono bowiem kluczową zmianę.

Jeden z użytkownik analizujących kod Androida Auto trafił bowiem na flagę, której nazwa sugeruje, że w systemie pojawi się opcja wyświetlania pogody na ekranie o dowolnych proporcjach . Flaga "Weather__enable_on_all_screens" (z ang. "pogoda, włącz na wszystkich ekranach") domyślnie ma wartość false i niestety na tym etapie przełączenie jej na true nie przynosi żadnego efektu, co oznacza wczesny etap po stronie programistów.

Nie zmienia to jednak faktu, że takie wskazanie sugeruje, że Google pracuje nad poprawką i docelowo pogoda wróci do Androida Auto niezależnie od rodzaju wyświetlacza w samochodzie. Trudno mówić o konkretnych terminach, ale od kilku miesięcy nowe wydania Androida Auto pojawiają się stosunkowo często, przez co na wdrożenie takiej zmiany można liczyć nawet w perspektywie najbliższych tygodni.