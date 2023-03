Android Auto 9.2 do pobrania. Coolwalk nadal nie u wszystkich

Kierowcy mogą już pobierać Androida Auto 9.2, który ponownie wnosi do samochodów głównie tajemnicze poprawki "pod maską". Google konsekwentnie nie chwali się bowiem tym, co zmieniono w danym wydaniu, a odkrywanie nowości w Androidzie Auto to zajęcie dla samych użytkowników. Serwis autoevolution zwraca tymczasem uwagę, że nadal trwa wdrażanie dzielonego interfejsu Coolwalk, który wciąż nie trafił do wszystkich smartfonów, a w konsekwencji samochodów z systemem Android Auto.