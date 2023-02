Android Auto: interfejs Coolwalk czasem "gubi" widżet pogody

Dla kierowców to spora niedogodność - o widoczność informacji o pogodzie walczyli już wiele miesięcy temu, gdy podobne problemy pojawiały się w związku z niewielkim wskaźnikiem temperatury zewnętrznej na pasku nawigacyjnym Androida Auto. Wszystko wskazuje na to, że w Androidzie Auto z interfejsem Coolwalk pojawił się błąd, w wyniku którego informacje o pogodzie znikają z ekranu w samochodzie, jeśli jest "poziomy" .

Nie da się ukryć, że to spore niedociągnięcie, zważywszy że istotą nowego interfejsu Androida Auto miała być możliwość swobodnej adaptacji do wyświetlaczy w samochodach mających dzisiaj przeróżne proporcje boków. Co ciekawe, na tę chwilę nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy takie zachowanie interfejsu jest zamierzone, ale jednocześnie trudno sobie wyobrazić, by Google celowo ograniczał dostępność części widżetów ekranu głównego zależnie od proporcji boków ekranu w samochodzie.