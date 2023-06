Android Automotive oferuje YouTube'a. Android Auto - nadal nie

Android Automotive działający w garstce samochodów, pozwala już kierowcom zainstalować i korzystać z YouTube'a podczas postoju. Co ciekawe popularniejszy Android Auto nadal nie oferuje takiej możliwości.

Możliwość pobrania aplikacji YouTube'a do samochodu z systemem Android Automotive to realizacja zapowiedzi z konferencji Google I/O - zwraca uwagę serwis autoevolution. Podobnie jak w przypadku gier w Androidzie Auto czy wprowadzania adresu w nawigacji przy pomocy klawiatury - YouTube zadziała wyłącznie podczas postoju, co system może weryfikować między innymi na podstawie wskazań GPS-a.

Choć można dyskutować, po co w samochodzie dostęp do filmów z YouTube'a, nie da się ukryć, że może to być jedną z ciekawszych rozrywek, kiedy kierowca musi zaczekać w samochodzie na inną osobę. Bardziej zastanawiające może być jednak, dlaczego na tę chwilę nie da się w podobny sposób uruchomić YouTube'a w przypadku Androida Auto, którego popularność jest niewspółmiernie większa od Androida Automotive.

Serwis autoevolution zwraca uwagę, iż Google dotychczas nie zadeklarował, że YouTube miałby kiedykolwiek trafić do Androida Auto - mimo licznych próśb od samych użytkowników. Zakłada się, że obecność YouTube'a jedynie w Androidzie Automotive może być strategią, która w przyszłości zachęci niektórych kierowców do ponownej zmiany samochodów - by zyskać nowszy system multimedialny, który oferuje więcej funkcji, w tym wspomnianego YouTube'a.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl