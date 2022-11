Android TV i Google TV: w 2023 roku ważna zmiana w obsłudze aplikacji

O szczegółach sprawy można przeczytać w oficjalnym komunikacie Google'a . Chociaż pakiety AAB (Android App Bundles) zostały po raz pierwszy zaprezentowane już w 2020 roku, od maja 2023 roku Google będzie wymagać od twórców aplikacji na Androida TV i Google TV , by właśnie w taki sposób przygotowywali swoje programy, zamiast w dotychczasowych pakietach APK znanych także z klasycznego Androida w smartfonach i tabletach.

Z uwagi na nieco inną strukturę AAB i dynamiczne ładowanie tylko wymaganych w danym przypadku fragmentów aplikacji (np. pakietów językowych), pozwoli to zaoszczędzić sporo pamięci, która - jak podaje Google - w przypadku smartTV wynosi średnio 8 GB . Użytkownicy Android TV i Google TV są więc dzisiaj mocno ograniczeni, gdy chodzi o liczbę zainstalowanych jednocześnie programów, a przydatnych jest coraz więcej, choćby z uwagi na rozszerzającą się ofertę serwisów VOD.

Google wylicza, że pojedynczy pakiet AAB zajmuje po instalacji średnio 20 proc. mniej miejsca niż analogiczny APK. Może się to wydawać niewielką korzyścią, ale w przypadku kilku serwisów streamingowych w telewizorze, może to pozwolić uzyskać dodatkowe miejsce na kolejną aplikację. To istot