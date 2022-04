Anonymous zhakowali Kościół Prawosławny. Przejęli 15 GB danych i tysiące e-maili

Podczas trwającej wojny w Ukrainie grupa hakerów Anonymous przypuściła kolejny atak na Rosję. W piątek zhakowali Rosyjską Cerkiew Prawosławną oraz rosyjskie Lipieckie Zakłady Mechaniczne, które produkują elementy do wyrzutni rakiet przeciwlotniczych i innego sprzętu wojskowego.

Kolektyw poinformował na Twitterze, że przejął i umieścił w internecie około 15 GB danych z charytatywnego skrzydła Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Co więcej, za pomocą strony internetowej DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets) ujawnili około 57 500 e-maili.

DDoSecrets to uruchomiona w 2018 r. witryna non-profit zajmująca się przekazywaniem przejętych informacji. Anonymous stwierdzili w swoim wpisie, że ze względu na charakter wyciekłych danych, są one oferowane jedynie dziennikarzom i badaczom.

Ponadto Anonymous ogłosili włamanie do bazy rosyjskich Lipieckich Zakładów Mechanicznych, które produkują podzespoły do przeciwlotniczych systemów rakietowych i inny sprzęt wojskowy. Do sieci trafiło 25 GB danych.