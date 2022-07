Anonymous w akcji. Wykradli 600 tys. e-maili

Jhonlin Group to spółka odpowiedzialna za szereg jednostek zajmujących się między innymi agrobiznesem, transportem morskim i wydobyciem surowców na czele z kauczukiem i olejem palmowym. Jak podaje thetechoutlook.com, opisywanej sprawy włamania do baz i wykradzenia wiadomości e-mail jak na razie nie skomentowano.

Grupa Anonymous w ostatnich miesiącach kojarzona jest przede wszystkim z licznymi akcjami związanymi z konfliktem na terenie Ukrainy. Haktywiści wielokrotnie atakowali liczne instytucje rządowe, co przekładało się na realne utrudnienie prowadzenia działań wojskowych przez Rosję. Tylko w ciągu pierwszych kilku tygodni konfliktu Anonymous między innymi przejęli system komputerowy jachtu Putina by dodatkowo oczernić go w oczach opinii publicznej, włamali się do baz danych Ministerstwa Obrony Rosji i zaburzyli dostawy gazu.