Anonymous zrobili podsumowanie. Rosja "straciła" 6 TB danych

Kolektyw Anonymous prowadzi własną wojnę z Rosją, która rozgrywa się w cyberprzestrzeni. Jak podkreślają haktywiści, będzie ona trwała, dopóki nie zakończą się działania zbrojne i wojska Putina nie wycofają się z terytorium Ukrainy. Z najnowszych informacji wynika, że od momentu rozpoczęcia brutalnej inwazji, czyli od 24 lutego, Anonymous przejęli ponad 6 TB danych i 6 milionów rosyjskich dokumentów i e-maili. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wycieków.

W ostatnim czasie Anonymous skupili się na cyberatakach wymierzonych w rosyjskie przedsiębiorstwa. W minionym tygodniu na platformie DDoSecrets (Distributed Denial of Secrets) opublikowano m.in. 222 GB danych należących do Gazregionu, rosyjskiej firmy budowlanej specjalizującej się w gazociągach i instalacjach, 9,5 GB danych (około 15,6 tys. e-maili) z przedsiębiorstwa GUOV i GS - General Dept. of Troops and Civil Construction oraz 211 GB danych (około 365 tys. maili) z firmy inwestycyjnej Accent Capital.