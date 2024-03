Masz konto w Banku Millennium? Uważaj podczas logowania

Klienci Banku Millennium muszą uważać na wiadomości SMS, w których ktoś zachęca do odwiedzenia strony banku, aby rozwiązać rzekome problemy z kontem - ostrzega CSIRT KNF. Wiadomość nie ma związku z autentyczną komunikacją ze strony Banku Millennium. Bardziej spostrzegawczy odbiorcy zauważą, że link docelowy tylko udaje prawdziwy adres bankowości - niepoprawny zapis nazwy to łatwy do przeoczenia błąd.

Klikając link, odbiorca trafił na fałszywą stronę logowania do bankowości. W kolejnych krokach zostanie poproszony o MilleKod, Hasło 1 oraz PESEL. To dane, których Bank Millennium faktycznie wymaga do logowania, tyle że w tym przypadku wartości trafią wprost na ręce atakujących. Oszuści będą mogli wykorzystać je do próby zalogowania się na faktyczne konto w banku ofiary, a później do wyprowadzenia z niego pieniędzy.