Mężczyzna stracił 250 tys. złotych. Chciał zarobić przez internet

W sieci nieustannie można trafić na fałszywe propozycje inwestycji, z których duża część dotyczy kryptowalut. Polica przestrzega, by co do zasady takie oferty traktować podejrzliwe, zwłaszcza jeśli potencjalny zysk wydaje się nietypowo wysoki. Przekonał się o tym mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. W mediach społecznościowych trafił na ogłoszenie sugerujące możliwość pomnożenia oszczędności poprzez inwestycje w kryptowaluty.