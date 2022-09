Atak hakerski na Revolut. Skradziono dane tysięcy klientów

Revolut padł ofiarą ataku hakerskiego. Zaufana Trzecia Strona informuje o incydencie, w wyniku którego skradziono dane ponad 50 tys. klientów, spośród których blisko 21 tys. to użytkownicy z terenu Unii Europejskiej. Pojawiły się już oficjalne informacje na temat przeprowadzonego ataku, do którego doszło 11 września 2022 r.

Revolut poinformował, że przestępcy nie otrzymali dostępu do środków klientów firmy. Dane takie jak numery PIN, numery kart płatniczych czy hasła nie zostały przejęte. Atak miał dotyczyć 0,16 proc. klientów firmy (co w połączeniu z informacją o ponad 50 tys. ofiar daje do zrozumienia, że Revolut ma ok. 31 mln klientów).