Drogi produkt w promocji za 9 złotych. Nie daj się nabrać

Schemat działania cyberprzestępców jest dobrze znany każdemu, kto odwiedza media społecznościowe. W lutym 2023 roku informowaliśmy na dobrychprogramach o podszywaniu się oszustów pod sklep Komputronik i niewiele później w analogiczny sposób pod x-kom . W obydwu przypadkach źródłem problemu były najpewniej przejęte, a później spreparowane konta na Facebooku , które upodobniono do autentycznych stron obydwu firm i opublikowano na nich fałszywą reklamę.

W każdym przypadku tego rodzaju oszuści stosują znane sztuczki i socjotechnikę - zwraca uwagę CERT Orange Polska . Tutaj typowa jest nienaturalnie niska cena produktu , który zwykle spodziewamy się kupić za kwotę wielokrotnie wyższą. W przypominanym przykładzie podszywania się pod sklep X-kom mieliśmy do czynienia z głośnikiem Bluetooth firmy Marshall, którzy rzekomo można było nabyć za 9 złotych . Regularna cena tego produktu jest znacznie wyższa.

Dodatkowo oszuści starają się wywołać wrażenie okazji, która lada moment może zniknąć - w rogu strony docelowej wyświetlany jest licznik produktów rzekomo pozostałych w promocji. Oczywiście nie jest to wskaźnik mający z czymkolwiek związek. To tylko sztucznie wyświetlana wartość mająca skusić potencjalną ofiarę do uzupełnienia formularza i machinalnego podania wszystkich danych.