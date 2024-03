We wtorek ok. godz. 16 doszło do awarii mediów społecznościowych, m.in. Facebooka. Wielu użytkowników miało problem z zalogowaniem zarówno do FB, Instagrama w przeglądarce, a także w aplikacjach. Nie działało także logowanie do serwisu, a osoby zalogowane były automatycznie wylogowywane.