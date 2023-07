Awaria Twittera? Powód problemów jest inny

Problemy objawiały się poprzez problemy z wyświetlaniem postów i jedyną oznaką była informacja "something went wrong" (coś poszło nie tak). Problemu nie naprawiało kliknięcie w ikonę "retry" (odśwież) bądź ponowne zalogowanie się. Z kolei inne osoby widziały tylko polubione przez siebie wpisy.

Tajemnica została rozwiana o 19:01 polskiego czasu, kiedy to Elon Musk wyjaśnił swoim poście powód problemów. Są nim porządki wprowadzone przez właścicieli serwisu skutkujące tymczasowymi ograniczeniami w wyświetlaniu postów przez użytkowników.

Przez nieokreślony czas użytkownicy Twittera będą mieć dzienny limit wyświetleń postów - dla nowych niezweryfikowanych kont jest to 300 postów, dla starych kont to 600 postów, a dla płatnych subskrybentów jest to 6000 postów.