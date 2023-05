Elon Musk rezygnuje. Na czele Twittera stanie kobieta

Od razu po przejęciu, Elon Musk objął stery nad Twitterem . Miało to miejsce niewiele ponad pół rok temu. Tyle najwyraźniej wystarczyło, by uznał, że jego zadanie dobiegło końca – zapowiedział, że znalazł już dla siebie zastępstwo i już niebawem ogłoszony zostanie nowy dyrektor generalny Twittera. Zmiana nastąpi za około sześć tygodni.

Uściślijmy: będzie mieć nową dyrektor generalną. Elon Musk zdradził, że będzie to kobieta, ale nie ujawnił jeszcze jej tożsamości. Z doniesień The Wall Street Journal wynika jednak, że najprawdopodobniej będzie to Linda Yaccarino, która obecnie zarządza działem reklamy w NBC Universal.