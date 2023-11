Klienci Orange masowo zgłaszają problem z zasięgiem komórkowym do serwisu downdetector . Z mapy raportów wynika, że zgłoszenia spływają z całego kraju, ale komentarze sugerują, że usterka dotyczy głównie rejonu Gdańska i Gdyni, co potwierdził Rzecznik Orange. Od wczesnych godzin rannych liczba zgłoszeń użytkowników Orange utrzymuje się na poziomie przeszło 750 raportów .

Trwające prace Orange nad rozwiązaniem usterki to dobra wiadomość dla klientów, co nie zmienia faktu, że obecnie muszą po prostu uzbroić się w cierpliwość do czasu usunięcia awarii. Pewnym pocieszeniem w sprawie jest fakt, że skutki awarii dotyczą tylko niewielkiej części klientów, którzy korzystając z najstarszych urządzeń wykorzystujących tylko łączność 3G. Będziemy śledzić tę sprawę i aktualizować publikację na bieżąco.