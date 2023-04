Bill Gates o rozwoju SI: "To nie rozwiąże problemu"

Bill Gates jest przeciwny wstrzymywaniu prac nad rozwojem sztucznej inteligencji, co prowadzi m.in. do ulepszania takich aplikacji jak ChatGPT - opisuje Cyfrowa RP, bazując na publikacji agencji Reuters. Gates uważa, że SI to przyszłość i wierzy, że docelowo pomoże rozwiązać wiele problemów ludzkości, a obawy co do tempa i kierunków rozwoju SI należy rozwiązać inaczej, niż poprzez wstrzymywanie dalszych prac.