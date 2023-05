Bing nie daje rady. Microsoft zapowiada poprawę

Sztuczna inteligencja ma swój czas. Giganci technologiczni ścigają się ze sobą, by jak najszybciej wprowadzić możliwie najlepsze rozwiązanie bazujące na SI. Microsoft chce poprawić pozycję wyszukiwarki Bing, wspierając ją modelem GPT-4 w formie Bing Chat. Okazuje się, że użytkownikom spodobały się nowe możliwości wyszukiwarki. Chyba nawet za bardzo.

Szef do spraw reklamy i usług sieciowych w Microsofcie, Mikhail Parakhin udzielił kilku interesujących informacji na temat usługi Czat Bing. W odpowiedzi na zarzuty jednego z internautów, który twierdzi, że czat dość często się zawiesza, przez co czas oczekiwania na odpowiedź jest "absurdalny", Parakhin przeprosił i stwierdził, że wpływ na to ma wzrost liczby użytkowników.