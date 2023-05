Microsoft zmusi do używania Edge. Zmiany w Outlooku i Teams

Microsoft przymierza się do zwiększenia częstotliwości, z jaką sięgamy do przeglądarki Microsoft Edge. Ma ona być domyślnym programem do otwierania linków z aplikacji Microsoft Teams i Outlook.

Osoby, które pracują z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams i Outlook mogą niebawem zauważyć pewne istotne zmiany. Microsoft ma zamiar wymusić korzystanie z Edge jako domyślnej przeglądarki do otwierania linków ze wspomnianych aplikacji.

Jak donoszą dziennikarze The Verge, administratorzy IT otrzymują wiadomości od Microsoftu, które wskazują na to, że niebawem Outlook i Teams będą wykorzystywać Microsoft Edge do otwierania udostępnionych w wiadomościach linków. Ustawienie to ma być domyślne i zignoruje fakt, że inna przeglądarka jest ustawiona jako domyślna na danym komputerze.

Informacja na ten temat wywołała spore poruszenie m.in. na Reddicie. Użytkownicy zauważają, że jeszcze w marcu Microsoft deklarował, iż "rozumie, że to ważne", by szanować wybory i preferencje użytkowników, a niedługo potem ogłasza, że odnośniki będzie trzeba otwierać w dobrej, ale niekoniecznie ulubionej przeglądarce Edge.

Według informacji przekazanych przez The Verge Microsoft prawdopodobnie stopniowo wprowadza obecnie tę usługę w ramach platformy Microsoft 365. Administratorzy IT otrzymują powiadomienie z 30-dniowym wyprzedzeniem, zanim nowa funkcja trafi do aplikacji Outlook i Microsoft Teams.

Administratorzy Microsoft 365 Enterprise IT będą mogli zmienić ustawienia dla całej firmy, lecz problem dotknie mniejszych organizacji, czyli tych, w których użytkowników jest mniej niż 300. W przedsiębiorstwach z planem biznesowym zmiana domyślnej przeglądarki do otwierania linków z aplikacji Microsoft będzie musiała być wykonywana ręcznie, co, jak można się domyślać, może wywołać spore zamieszenie.

The Verge poprosiło Microsoft o komentarz w sprawie. Starszy dyrektor komunikacji w Microsoft, Katy Asher, twierdzi, że możliwość otwierania odnośników w Edge, przy jednoczesnej opcji wyświetlania treści wiadomości, zwiększy możliwość koncentracji pracownika i zredukuje liczbę wykonywanych zadań w związku z brakiem konieczności przełączania kart. Zaznaczyła też, że ma to ułatwić odpisywanie na wiadomości, które zawierają linki.

Microsoft testował podobną zmianę w domyślnej aplikacji do obsługi poczty e-mail w systemie Windows 10 w 2018 r. Wtedy również użytkownicy mieli nie mieć wyboru i zostać zmuszeni do otwierania linków przy użyciu Edge. Nigdy jednak do tego nie doszło ze względu na reakcję testerów systemu. W 2020 r. Microsoft próbował wymusić Chrome do korzystania z wyszukiwarki Bing przez użycie instalatora Office 365.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl