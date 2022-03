Blender 3.1 do pobrania. Twórcy obiecują skok wydajności

Dodatkowo instancje w Blenderze mogą teraz mieć również własne, dynamiczne atrybuty. Możliwe jest tworzenie grup węzłów oraz sprawdzenie ich wydajności dzięki nowej nakładce. W arkuszu kalkulacyjnym znalazły się za to nowe pola informacji.

Sporą nowością jest długooczekiwane narzędzie Extrude. To ostatnie, z połączeniu z opcją skalowania, rozciągania i akumulowania ma dać użytkownikom zupełnie inne podejście do modelowania.

Co ważne, możliwe jest teraz uzyskanie bezpośredniego dostęp do aktualnego czasu sceny bez dodatkowych sterowników. Aktualizacja do Blendera wprowadziła także osobny indeks dla każdego elementu połączonych wierzchołków w siatce. Twórcy obiecują zwiększoną wydajność w narzędziach Geometry, które mają zużywać znacznie mniej pamięci w nowym Blenderze 3.1.