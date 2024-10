BOŚ Bank ostrzega: "Oszuści podszywają się pod pracowników"

BOŚ Bank opisuje trwający atak telefoniczny na klientów, w którym ktoś podszywa się pod pracowników. To typowy schemat oszustwa "na pracownika banku", w którym ofiara może być przekonana że rozmawia z autentycznym bankowcem . Dzwoniący stosuje znane techniki manipulacji, sugerując zagrożenie pieniędzy i konieczność wypełniania jego instrukcji, by ochronić środki przed kradzieżą lub zabezpieczyć konto.

Oczywiście cała historia tego rodzaju jest zmyślona. Ofiara, która wystraszy się, że jej środki są zagrożone, może jednak zacząć wypełniać instrukcje atakującego i dopiero ten etap doprowadzi do wyłudzenia danych lub pieniędzy. Oszuści proszą najczęściej o instalację rzekomo niezbędnego oprogramowania zabezpieczającego, które w praktyce daje im zdalny dostęp do komputera ofiary. To otwarcie drogi do przejęcia loginu i hasła do bankowości, gdy ofiara będzie wpisywać je w formularzu w sieci.