Nie oddzwaniaj na takie numery. Możesz słono zapłacić

Oszustwo telefoniczne znane jako "wangiri" lub "one-call" cały czas jest realnym zagrożeniem. Atakujący dzwoni do losowych osób z zagranicznego, płatnego numeru w taki sposób, by połączenia nie dało się odebrać. Liczy na to, że ofiara oddzwoni i nie zorientuje się, że może ponieść dodatkowy koszt.