Cenna opcja w mObywatelu. Korzysta ponad 850 tys. osób

Aplikacja mObywatel może być jednak przydatna nie tylko z uwagi na legitymację emeryta i rencisty w cyfrowej formie. W telefonie można w ten sposób posługiwać się również szeregiem innych dokumentów, na czele z mDowodem (elektroniczną wersją dowodu osobistego) czy mPrawem Jazdy . Aplikacja pozwala także zgłaszać zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa czy regulować lokalne opłaty (na przykład podatek od nieruchomości, choć to na razie pilotaż).

Legitymacja emeryta-rencisty uprawnia posiadaczy do wielu ulg i zniżek. Po okazaniu mLegitymacji lub plastikowego dokumentu, oferowane są m.in. tańsze leki w aptekach, bilety wstępu do instytucji kultury, takich jak muzea, teatry i kina, a także pobyty w uzdrowiskach i na turnusach rehabilitacyjnych. Dodatkowo, legitymacja upoważnia do niższych opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją.